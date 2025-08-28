Sorgun’da, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüpheli, bir vatandaşı telefonla arayarak “Adınız bir soruşturmaya karıştı” diyerek korkuttu. Ardından vatandaştan yüklü miktarda para talep eden şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda parayı teslim almaya çalıştığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, gerçek polis, savcı veya jandarmanın vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini vurguladı.

Vatandaşların, telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiği, böyle bir durumla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev başındadır.” denildi.