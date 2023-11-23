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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Müdürü Altınkaynak’ın Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette öğrencilere, Antrenör Zeynep Çınar Zararsız, Geleneksel Türk Okçuluğu Hakemi Ömer Rıza Zararsız ve Okul Müdürü Gamze Açıkgöz eşlik etti.

Öğretmenler gününü hediyeler ile kutlayan küçük kemankeşlere, Altınkaynak tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Başarılı okçuları yetiştiren öğretmen Zeynep Çınar Zararsız'ı kutlayan Altınkaynak, “Öğretmenimizi, küçük kemankeşleri tebrik ediyorum. Bir ekip çalışmasının mevcut olduğunu görüyoruz. Yozgat ilimizi tüm dinamikleriyle bu çalışmalara sahip çıktığını görüyoruz. O açıdan emek veren herkesi tebrik ediyor, hayırla anıyoruz. Bizler de sizlere nasıl destek olabiliriz diye ciddi bir çalışmanın ve gayretin içerisindeyiz. Öğrencileri ve emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.