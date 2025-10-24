Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.O. (31), maktul Kudret Polat'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Y.O, savunmasında, önceki ifadesini yineleyerek, pişman olduğunu belirtti.
Savcının mütalaasının ardından taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ayrıca sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadı.
Y.O, 1 Mayıs'ta Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde oturan kayınvalidesi Kudret Polat'ın (61) evine gitmiş, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada Y.O, bıçakla kayınvalidesini yaralamıştı.
Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Y.O. ise tutuklanmıştı.