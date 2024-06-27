Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlıyor.

Öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan Yatılı Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Öğrenciler yaz tatili başlamadan, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve Dini Bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir tatil dönemi geçirmek için il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek.