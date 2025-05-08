Yozgat’ın merkez ilçesinde 3 gün önce kayıplara karışan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu bildirilen 16 yaşındaki Zehranur Güzelakçakaya, Yozgat Emniyet Müdürlüğü kendi imkanlarıyla polis merkezine geldi.

Genç kız, kendi imkanlarıyla polis merkezine gelmesinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi.

Yozgat merkezde ikamet eden ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Zehranur Güzelakçakaya, sabah saat 07.00 sularında evinden ayrılarak ailesine “okula gidiyorum” dedi.

Ancak genç kızın aynı gün eğitim gördüğü okula hiç gitmediği ortaya çıktı. Gün boyunca kızlarından haber alamayan aile, akşam saatlerinde durumdan endişe ederek Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kaybolan genç kızın bulunması için çalışma yürüttü.

Zehranur’un gidebileceği güzergahlar, arkadaş çevresi, sosyal medya bağlantıları ve kentteki güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Polis ekipleri, Yozgat genelinde genç kızın bulunabileceği bölgelerde saha çalışması gerçekleştirdi.

KENDİ İMKANLARIYLA KARAKOLA GELDİ

Yapılan çalışmalar devam ederken, kayıp genç kızdan 3 gün sonra sevindiren haber geldi.

8 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zehranur Güzelakçakaya, kendi isteğiyle Yozgat Polis Merkezi Amirliği’ne geldi.

Burada görevli polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan genç kız, evden ayrıldıktan sonra saatlerin ilerlemesiyle birlikte eve geç kaldığını düşündüğünü ve bu nedenle geri dönmekten çekindiğini belirtti.

İfadesinde, bu süreçte çevredeki bazı park alanlarında ve bilmediği apartman boşluklarında kaldığını, başına herhangi bir olumsuzluk gelmediğini ve cinsel istismara uğramadığını kaydeden Güzelakçakaya, herhangi bir mağduriyet yaşamadığını ve kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

Ayrıca ifadesinde, babasına teslim edilmek istediğini de dile getirdi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Gerekli kontrollerin ardından Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı ailesine sağ salim teslim etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, “05.05.2025 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan yaşı küçük Z.N.G. isimli çocuğun bulunmasına yönelik İstihbarat, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerimizce yapılan müşterek çalışmalar sonucunda çocuk saat 17.00 sıralarında kendi imkanlarıyla Polis Merkezine gelmiştir. Yapılan ön görüşmede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı anlaşılmış ve ailesine teslim edilmiştir” denildi.