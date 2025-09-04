Kadışehri’nde kayıp kız, Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Kadışehri’nde, A.B. isimli bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kızı Z.B.’nin habersizce evden ayrıldığını ve kendisine ulaşılamadığını bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kamera ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Z.B.’nin yoldan araç durdurarak Yozgat merkeze gittiği belirlendi. Merkezdeki akrabaları ile irtibata geçilen genç kız, akrabaları tarafından Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Alınan ifadesinde kendi isteğiyle evden ayrıldığını, herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Z.B. güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.