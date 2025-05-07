Yozgat’ın merkez ilçesinde yaşayan ve 3 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Zehranur Güzelakçakaya, bulundu.

Ailesi, kızlarının kaybolduğunu fark ettikten sonra büyük bir endişe içinde yetkililere başvururken, aradan geçen zaman diliminde henüz bir iz bulunamamıştı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen Zehranur, 5 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 07.00’de evden çıkarken, “okula gidiyorum” diyerek ailesine veda etti.

Ancak Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören genç kız, okula hiç gitmedi. Ailesinin, kızlarının kaybolduğunu fark etmesinin ardından derhal Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurduğu ve kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Aradan geçen 3 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alındı.

Baba Eyüp Güzelakçakaya, aramaların yetersiz olduğunu belirtmiş ve kızının durumuna ilişkin büyük bir kaygı taşıdığını söylemişti.

Güzelakçakaya, konuya ilişkin şunları ifade etmişti: “Kızım zihinsel engelli, kendi başına dışarıda uzun süre kalamaz. Hayatta olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Şu an sadece iki kişi tarafından arandığını öğrendik. Bu kabul edilemez. Lütfen yetkililer sesimizi duysun, daha geniş çaplı bir arama yapılsın.”

Zehranur’un bulunması için geniş çaplı bir arama yapılırken aramalar sonuç verdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Zehranur, polis merkezine gitti.