Yozgat'ta kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısına çıktı.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.O. (31), maktul Kudret P'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.O. savunmasında, kayınvalidesi ile aralarında alacak meselesi olduğunu öne sürdü.

Kayınvalidesinin kendisinden isteği borcunu maddi durumu kötü olduğu için ödeyemediğini iddia eden sanık, olay günü konuşmak için evine gittiğini söyledi.

Alkollü olduğunu öne süren sanık, "Borçtan kaynaklı aramızda tartışma çıktı. Evde bulunan oklavayı bana fırlattı, hakaret etti. Elinde makas vardı. Ben de bir anlık cinnetle olayı gerçekleştirdim. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Sanığın eşi Ç.H.O. ise Kudret P'nin annesi olduğunu söyledi. Ç.H.O, annesinin, telefonuna borcunu isteyip kocasına hakaret ettiği sesli mesaj attığını iddia etti. Bunu dinleyen kocasının da konuşmak için annesinin evine gittiğini belirten Ç.H.O, döndüğünde ise cinayeti işlediğini anlattığını söyledi.

Maktulün oğlu İ.P. de eniştesinin annesi ile konuşmaya geldiğinde evde olduğunu ifade etti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan İ.P, "Eniştem, anneme bıçakla vurdu. Mani olmak istedim ancak başaramadım. Şikayetçiyim." dedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Y.O. 1 Mayıs'ta Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi’nde bulunan kayınvalidesi Kudret P'nin (61) evine gitmiş, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Y.O. bıçakla kayınvalidesini yaralamıştı.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Y.O. ise tutuklanmıştı.