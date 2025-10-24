Akdağmadeni’nde kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı, T.Ç. isimli vatandaşın iki büyükbaş hayvanının kaybolduğu bildirildi.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı arama çalışmaları sonucunda kayıp hayvanları buldu. Hayvanlar sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Jandarma ekipleri, hayvan sahibine hayvanlarını başıboş bırakmaması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaş, jandarma ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Jandarma yetkililer, vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması için jandarma ekiplerinin her zaman görev başında olduğunu belirtti.