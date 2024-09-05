Etkinlik, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireyler için özel olarak tasarlanan Survivor parkurunda yapıldı.

Katılımcılar, çeşitli fiziksel ve zihinsel görevleri yerine getirerek parkuru tamamlamaya çalıştılar. Bu özel yarışma, hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışma boyunca heyecan ve keyif doruklara ulaştı, adeta kıyasıya bir rekabet ortamı oluştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler, özel bireylerimizin sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak ve onların yüzlerini güldürmek için büyük önem taşıyor. Katılımcılarımızın enerjisi ve coşkusu, bu etkinliğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yozgat Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi olarak, bu tür organizasyonları sürdürecek ve özel bireylerimize destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, parkur görevlerini başarıyla tamamlayan tüm bireyler ödüllerle onurlandırıldı. Katılımcılar, yarışma boyunca hem eğlenme hem de arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirme fırsatı buldular. Etkinlik, sosyal bütünleşme ve özgüveni artırıcı etkileriyle büyük takdir topladı.