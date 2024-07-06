Akdağmadeni ilçesinde su sağlayan kaynakların çoğalması ve verimliliğin artması için çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri fındıklı bölgesinde başlattığı çalışmayla son yıllarda ülke genelinde ve bölgede etkili olan kuraklık tehlikesine karşı önlemlerini arttırıyor.

Alternatif su arayışlarına her alanda devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, su tasarrufuna dikkat çekerek “Ülkemizde ve özellikle bölgemizde etkili olan kuraklık tehlikesini vatandaşlarımızın en az şekilde hissetmeleri için tedbirlerimizi önceden almaya devam ediyoruz.

İçme suyunu yer altı kaynaklarından karşılayan bir belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren birçok yeni kaynağı ilçemize kazandırdık. Akdağmadeni için hayati öneme sahip içme suyu göleti yapımı için büyük mesafeler kat ettik. Aşırı sıcak havaların yaşandığı bu günlerde iklim değişikliğine bağlı olarak içme suyu kaynaklarında azalma meydana gelmektedir.

Bu nedenle, halkımızın içme suyu ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanabilmesi ve ev ile iş yerlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Vatandaşımızın su tasarruf yaparak yapmış olduğumuz çalışmalara destek olmalarını önemli rica ediyoruz” dedi.