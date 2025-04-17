Yozgat’ta gece saatlerinde Adliye Kavşağı’nda iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

İleri Gazetesi ekibi olarak edindiğimiz bilgilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.25 sıralarında Yozgat merkez Şeyh Osman Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Adliye Kavşağı, Diş Hekimliği Fakültesi önünde meydana gelen kazada, M.U. idaresindeki otomobil, Sorgun istikametine seyir halindeyken, kırmızı ışıkta bekleyen M. E. A. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

İlk belirlemelere göre, M.U.’nun kullandığı araç, kavşağa geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle duramayarak, sol şeritte ışıkta bekleyen M.E.A.’nın aracının arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan M.U. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer sürücü M. E. A. ile araçta yolcu olarak bulunan N.K. ise Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan sürücülerden M.U.’nun alkol şüphesiyle alkolmetreyle ölçüm yapması istendiği ancak sürücünün bunu reddettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.