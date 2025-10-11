Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Musluben Yol Kontrol Noktası’nda yapılan uygulama sırasında A.G. isimli şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.
Yapılan sorgulamada şahsın “Kasten Yaralama” suçundan arandığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi