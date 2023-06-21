Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketler ve kasaplar denetlendi.

Tüm ekipleriyle sahada olan Şefaatli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 2 ayrı sektöre yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başta kasaplar olmak üzere marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren; başta kasap ve marketlere yönelik denetimler yapılmıştır. Yapılan bu denetimler sırasında; işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve gibi konularla ilgili denetim ve kontroller gerçekleştirdi” dedi. DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin devam edeceğinin altını çizen Başkan Karaca, “Vatandaşlarımızın huzur, esenlik ve sağlığı için denetimlerimiz 7/24 devam edecek olup, Kurban Bayramı süresince tüm zabıta teşkilatımız görev yapacaktır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi