Yozgat Çekerek mevkiinde hareket etmekte olan bir kamyondan çekilen görüntüler görenleri şok etti.

Birçok kişi tarafından paylaşılan videoda kamyonda asılı şekilde duran köpek ile birlikte hareket eden kamyon şoförü tepkilere yol açtı.

Görüntülerde Yozgat’ta bir sürücünün, köpeği boynundan ip ile asarak taşıdığı iddia edildi.

Çekilen görüntüleri gören vatandaşlar, “Bu nasıl vicdansızlık” şeklinde yorumlarda bulundu.

Bazı vatandaşlar ise, “Kamyonun kasasının içine bağlamışta olabilir köpekler araçla yolcuğu pek sevmez oradan atlayıp sarkmış olabilir” yorumunda bulundu.

Bir diğer vatandaş, “Eğer köpek gerçekten kasadan kendini attıysa ve bu bir ihmalin sonucuyduysa, bu başlı başına bir sorumsuzluktur. Ama eğer bu davranış bilinçli yapıldıysa köpek bilerek boğazından bağlanarak taşınıyorsa bu düpedüz bir zulümdür” dedi.

Bir diğer vatandaş ise, “Yazıklar olsun. Bu nasıl vicdan” diye yorumladı.