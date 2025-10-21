Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetiyle “Kıbrıscık Bilim ve Kariyer Söyleşileri” programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Yozgat, Ankara ve Bolu’dan akademisyenler, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen programda, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duran Karakaş, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Yüksel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Güven Akçay, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ve Doktora Öğrencisi Sevdenur Uzun öğrencilerle buluştu. Akademisyenler, “Bilim ve Teknolojiye Dair Kısa Söyleşiler”, “Kıbrıscık’tan da Aziz Sancar Çıkabilir” ve “Okulda ve Çevrede Proje Yapmanın Önemi” başlıklarında bilgiler aktardı.

Etkinlik kapsamında sınıf ziyaretleri ve oyunlaştırılmış uygulamalarla öğrencilerin bilimsel meraklarını artırmayı hedefleyen akademisyenler, fen, matematik ve temel bilimlerin önemi ile proje geliştirme süreçlerini anlattı. Prof. Dr. Böyükata, köy okullarında yetişen çocuklara ilham vermek amacıyla öğrencilerle sohbet etti ve “Kıbrıscık’tan da bir Aziz Sancar çıkmalı” mesajını verdi.

Bolu’da yetişen Prof. Dr. Karakaş, kırsal kesimlerde eğitim gören çocuklara destek olmanın önemine dikkat çekti. Doç. Dr. İbrahim Yüksel ise ortaokul öğrencilerine yönelik zekâ oyunları ve problem çözme etkinlikleriyle etkileşim sağladı. Diğer akademisyenler de öğrencilerin sağlık ve bilim alanında hedeflerine ulaşabilmeleri için yol gösterici bilgiler paylaştı.

Kıbrıscık İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, öğretmenler ve öğrenciler etkinlikler sırasında aktif rol aldı. Etkinlik sonunda akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Prof. Dr. Böyükata, etkinliklerin eğitimde fark yaratacağını belirterek, “Köylerden gelen çocuklar adeta ‘butik okul’ niteliğinde eğitim alıyor. Rehberlik ve öğrenci koçluğu çok önemli. Bu tür çalışmalar her yurtsever akademisyenin vatan borcudur” dedi.