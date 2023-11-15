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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.T, maktul Rabia T'nin annesi müşteki G.G. maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.T. savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Suçsuz olduğunu öne süren M.T. tutukluluğu devam edecekse en ağır adli kontrol şartı uygulanarak tahliyesini talep etti.

Maktulün annesi G.G. ise olay günü, sanığın eve gizlice girerek kızını öldürdüğünü, kendisini de çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığını öne sürdü.

G.G. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Maktulün babası A.G. de sanığın evlilik döneminde de kızına şiddet uyguladığını, kızının boşanmak için dava açtığını ve sanığa uzaklaştırma verildiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yozgat'ta 28 Mart'ta M.T. boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürmüş, kayınvalidesini yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.T. tutuklanmıştı.