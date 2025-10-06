Sorgun Belediyesi, Bosna Hersek’in Hadžići Belediyesi ve Afrika ülkesi Çad’ın Faya kentiyle yürüttüğü kardeş şehir girişimleriyle uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Hadžići Belediyesi’nden gelen resmi mektupta, iki şehir arasındaki dostluğun “Kardeşlik Protokolü” ile resmileştirilmesi talep edildi.

Hadžići Belediye Başkanı Prof. Eldar Čomor imzasıyla gönderilen yazıda, “Sorgun ile Hadžići Belediyeleri arasında kardeşliğe ilk adımlar atılmıştır. Bu dostluğu kültürden turizme, eğitimden yerel kalkınmaya uzanan kalıcı bir iş birliğiyle güçlendirmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hadžići heyeti daha önce Sorgun’daki “Kardeşlik Çeşmesi” açılışına katılmış, iki şehir arasında sıcak ilişkiler kurulmuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bosna Hersek’ten gelen kardeş şehir teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Sorgun’u yalnızca bir şehir değil, bir gönül köprüsü olarak görüyoruz. Bosna Hersek’ten Afrika’ya uzanan bu kardeşlik adımlarıyla hem tarihî bağlarımızı güçlendiriyor hem de ortak geleceğe kültürel bir köprü kuruyoruz” dedi.

Bu sürecin ardından T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 11 Ağustos 2025 tarihli yazısında, Çad’ın kuzeyindeki Faya kentinden Türkiye’ye kardeş şehir talebi iletildi.

Bakanlığın yazısında, “Faya kenti Osmanlı askerlerinin görev yaptığı bölgelerden biridir. Bu kentle kurulacak kardeş şehir ilişkisi, tarihî bağların güçlenmesine katkı sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Sorgun Belediyesi’nin Bosna Hersek ve Afrika kıtasıyla eş zamanlı yürüttüğü kardeş şehir girişimleri, yerel yönetimlerin diplomasi gücünü ortaya koydu. Kardeşlik anlaşmaları kapsamında kültürel mirasın korunması, eğitim, turizm ve şehircilik alanlarında ortak projeler hedefleniyor.