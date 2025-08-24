Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir denetim operasyonu gerçekleştirdi.

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayan ve akşam 20.00’ye kadar süren uygulama, 32 ekip ve 128 personelin katılımıyla 19 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü.

Jandarma ekipleri, uygulama kapsamında toplam bin 489 kişiyi sorguladı ve şüpheli hareket sergileyen 1 kişiyi yakalayarak işlemlerini başlattı. Denetimler, umuma açık alanlar, okul çevreleri, park ve bahçeler ile metruk binaları kapsayacak şekilde genişletildi. Ekipler, 9 umuma açık iş yeri, 1 metruk bina, 7 okul çevresi ve 6 park-bahçeyi detaylı şekilde kontrol etti.

Ayrıca uygulama boyunca 543 araç üzerinde kontrol yapılırken, güvenlik açısından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ve cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen “Huzur ve Güven” uygulamalarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçun önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.