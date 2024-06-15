Yıl başında B sınıfı ehliyetlerin kapsamının genişletilmesiyle başlayan süreç, farklı kategorideki ehliyetlerin de bu kapsama dahil edilmesiyle devam ediyor.

Türkiye genelinde ehliyet sahibi kişi sayısı 33 milyonu aşarken, yapılan statü değişiklikleri yeni sürücü adaylarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Özellikle iş başvurularında B sınıfı ve motosiklet ehliyetine sahip olanlar avantajlı duruma geçiyor. Bu durum, 18 yaşını dolduran pek çok gencin bir sürücü kursuna başvurmasına neden oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda, sürücülerin taleplerini değerlendirilerek M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde aranan 18 yaş şartı 16'ya düşürüldü.

Ayrıca, D sınıfı ehliyet için gereken 26 yaş şartı da 24'e indirildi. En yaygın kullanılan B sınıfı ehliyetlerde yapılan değişiklikle, bu ehliyete sahip milyonlarca vatandaş, 50 CC motosiklet sürme yetkisini 125 CC'ye çıkarabilmişti.

2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartları sağlayarak 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilir hale geldi. Bu hak, daha önce yalnızca A1 sınıfı ehliyet sahiplerine tanınmıştı. Ayrıca, ağır motosiklet kategorisine giren 125 CC üzerindeki araçları kullanma izni de B sınıfı ehliyet sahiplerine tanınırken, bu ayrıcalığın kapsamının genişletilmesi ve A2 sınıfı ehliyetleri de kapsaması bekleniyor.

EHLİYETLERDE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Milyonlarca B sınıfı ehliyeti olan kişinin motosiklet kullanabilmesi için harç ödeme zorunluluğu kaldırılmışken, ehliyet statülerinde yeni düzenlemeler yapılacağı öğrenildi.

2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri belirli şartları sağlayarak 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilir hale geldi.

Bu hak, daha önce yalnızca A1 sınıfı ehliyet sahiplerine tanınmıştı. Ağır motosiklet kategorisine giren 125 CC üzerindeki araçları kullanma izni, B sınıfı ehliyet sahiplerine tanınırken, bu ayrıcalığın kapsamının genişletilmesi ve A2 sınıfı ehliyetleri de kapsaması bekleniyor.