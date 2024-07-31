Avrupa Birliği Projesi Sorgun'da! Avrupa Birliği Projesi Sorgun'da!

Yozgat İl Nüfus MüdürlüğüAdreste Nüfus Hizmeti’ kapsamında rahatsız ve yaşlı vatandaşların kapılarını çalıyor.

Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz2

Yozgat İl Nüfus Müdürlüğü, ‘Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz’ sloganı ile ‘Adreste Nüfus Hizmeti’ projesini uygulamaya devam ediyor.

Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz1

Rahatsızlıkları ve yaşları dolayısıyla nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların kapısını çalan yetkililer kimlik kartı başvurularını evden alabiliyor. Böylelikle evden dışarı çıkamayan vatandaşlar bu hizmetten kolaylıkla yararlanabiliyor.

Muhabir: Alpaslan Demir