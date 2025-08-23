Erken tanı anlatıldı
Yozgat’ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için kanser farkındalık eğitimi düzenlendi.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, 2025 yılı kanser farkındalık faaliyetleri kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı hasta ve personellere “Ulusal Kanser Tarama Farkındalık Eğitimi” verdi.
Eğitim, İl Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hanife Ece Erik ve Dr. Damla Sebhan Bozbay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sunumda, kanserin erken tanısının önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Eğitim kapsamında, katılımcılara kanser tarama yöntemleri, risk faktörleri ve erken tanıya yönelik uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı. Yetkililer, toplumsal farkındalığın artırılmasının ve erken teşhisin yaşam kalitesini yükselttiğini vurguladı.