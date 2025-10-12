Sorgun ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası sürüyor.

"Biz birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurulan kan bağışı tırında, kampanya süresince bin 500 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Ayna Hemdemova, AA muhabirine, Sorgun'da her kampanya döneminde hedefledikleri sonuca ulaştıklarını ancak bu kez kampanyanın biraz yavaş ilerlediğini söyledi.

Hemdemova, kampanyanın ay sonuna kadar süreceğini belirterek, "Her gün 10.00-17.00 saatleri arasında bağışçılarımızı kan bağışı aracımıza bekliyoruz. Önceki kampanyalarda her seferinde bir öncekinden daha fazla bağışçıya ulaşabiliyorduk. Şu anda süreç biraz yavaş ilerliyor ancak önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanmasını bekliyoruz. Günlük ortalama 50 ünite kan topluyoruz" dedi.