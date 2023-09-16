Yozgat’ta kamu, kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri, kademeli olarak AFAD İl Müdürlüğünce devam ediyor. Yozgat POMEM çalışanlarına yönelik uygulanan 5 günlük eğitimde, acil durumlar anında yapılması gerekenler AFAD görevlilerince yüz yüze ve uygulamalı olarak anlatıldı. Kademeli olarak verilen eğitimler sonunda kamu çalışanları herhangi bir afet durumunda Afet Destek Gönüllüsü olarak görev alabilecekler.

Eğitimlerin kademeli olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirileceğini söyleyen Yozgat AFAD İl Müdürü Rıfat Genç, “Yaşanabilecek afetler konusunda ülkemiz kapasitesini arttırmak adına hem gönüllülere hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere yönelik hafif arama kurtarma, ilk yardım, psikososyal destek, insani yardım ve yangın eğitimleri veriyoruz. Burada polis okulundaki memurlara yönelik eğitim veriyoruz. Kendileri bugün hafif arama kurtarma eğitimi alacaklar. Bir enkazda müdahalenin nasıl olduğu konusunda biraz daha bilgilerini arttırarak profesyonel hale gelecekler. Böylelikle yaşanabilecek olumsuz bir durumda, afetlerde her zaman için daha iyi bir şekilde müdahale kapasitesini arttıracak yönde eğitimleri sürdüreceğiz. Sayın valimizin emriyle bizler jandarma teşkilatımıza, emniyet teşkilatımıza ve diğer kurumlarımıza bu tarz eğitimleri sürekli hale getirip, daha donanımlı, kapasitesini arttırmış, farkında bir toplum olarak devam edeceğiz.” dedi. (İHA)