Millet Bahçesi’nde düzenlenen eylemde konuşan Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, taleplerini ve tepkilerini dile getirdi.

Başkal, “Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın onurlu yaşam mücadelesi için toplandık. Hak aramak, hakkımızı almak ve adalet için buradayız” dedi.

Başkal, hükümetin sunduğu teklifin yetersiz olduğunu vurgulayarak, “2026 yılı için taban aylığa bin lira ve ek olarak yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4… Bu oranlar, mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu? Çarşıda, pazarda artan fiyatlara karşı bir anlam ifade eder mi?” ifadelerini kullandı.

Başkal, ekonomik gerçekleri hatırlatarak, akaryakıt ve temel tüketim mallarındaki fiyat artışlarının memur ve emekli maaşlarını erittiğini, kiraların maaşları geçtiğini ve büyükşehirlerde görev yerlerinin boş kaldığını belirtti. Başkal, “Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor. Maaşlar her ay eriyor. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” dedi.

Konuşmasında tüm kamu çalışanlarının taleplerine değinen Başkal, “Biz adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Yangınlarla savaşan ormancımızdan sağlık çalışanımıza, eğitimciden büro personeline kadar tüm kamu emekçilerinin kaygısız, huzurlu ve güvenli bir çalışma hayatına kavuşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkal, Türkiye Kamu Sen’in taleplerini de duyurarak, 2026 için yüzde 88,6, 2027 için yüzde 45,2 zam talebinde bulunduklarını belirtti. Başkal, “Ancak bize gelen teklif, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu” dedi.

Eylemde, memur ve emeklilerin sosyal haklarına yönelik somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Başkal, “Maaşlar markette, pazarda, kirada yaşadığımız gerçeğe göre belirlenmelidir. Bize masa başı rakam değil, alın terimizin karşılığı olan rakam gerekiyor. Mücadelemiz memurun ortak mücadelesidir” ifadelerini kullandı.