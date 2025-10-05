Yozgat’ta çeşitli kamu kurumlarına ait bina inşaat projeleri için ihale süreci başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, il sınırlarında yer alan taşınmazlar üzerinde yeni binaların inşa edilmesi amacıyla açık teklif usulü ile ihale düzenlenecek. Bu projeler, hem yatırımcılar hem de yerel istihdam açısından önem taşıyor.

İhale Tarihleri ve Yeri

İhale takvimi de ilan metninde yer aldı. Bina inşaatı projelerinin ihalesi, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00’da Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde yapılacak. Aynı gün saat 14:00’te ise kiralama ihaleleri gerçekleştirilecek. Yetkililer, projelerin hayata geçirilmesinin bölgedeki ekonomik canlılığa ve altyapıya katkı sağlayacağını belirtti.

Katılım Şartları ve Başvuru Süreci

İhalelere katılmak isteyen firmaların ve yatırımcıların 13 Ekim 2025 tarihine kadar Yozgat Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların ilan metninde belirtilen şartlara uygun şekilde hazırlanması önem taşıyor. Yetkililer, ihalelere katılacak firmaların taşınmazları önceden incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmalarını tavsiye ediyor.

Taşınmazların Özellikleri

İhale kapsamında yer alan taşınmazlar, kamu binalarının inşası için uygun arsa ve arazi alanlarından oluşuyor. İlan metninde taşınmazların yüzölçümü, imar durumu, tahmini proje maliyetleri ve diğer teknik özellikler detaylı şekilde belirtiliyor. Bu bilgiler, yatırımcıların tekliflerini hazırlarken önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

İhaleye katılmak isteyenler, başvuru şartları ve taşınmazların detaylı bilgilerine [ilan.gov.tr](https://www.ilan.gov.tr/ilan/1887761/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-bina-insaati-yaptirilacaktir) adresinden ulaşabilir. Yetkililer, tüm başvuruların ilan metninde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmasının ihale sürecinin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.