Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde belediye bünyesinde temizlik ve büro işlerinde çalışacak geçici işçiler alınacak.

Beden İşçisi ve Büro İşçisi Alımı

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, geçici süreyle çalıştırılmak üzere iki farklı pozisyonda işçi alımı gerçekleştirecek. Kurum tarafından yayımlanan bilgilere göre; 5 beden işçisi (temizlik) ve 2 büro işçisi alınacak.

Başvurular, 25 Ekim 2025 tarihinde Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine yapılabilecek. Başvurular için iletişim kişisi olarak Şirket Müdürü Seyit Dündar görev yapacak.

Mülakat 27 Ekim’de

Adaylarla yapılacak görüşme ve mülakatlar, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

İşe alınacak personel, Şefaatli Belediye Başkanlığı bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalışacak. Çalışma saatleri 08.30 – 17.30 arasında olacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylardan başvuru sırasında şu belgeler istenecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgâh belgesi