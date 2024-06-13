Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda Eğitim Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik hedefler ve projeler masaya yatırıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde eğitimin tüm yönlerinin değerlendirildiği Eğitim Koordinasyon Toplantısı, Valiliğimiz Konferans Salonu'nda yapıldı. Eğitim alanındaki tüm paydaşların katıldığı toplantıda, mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın da katıldığı toplantıda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik hedefler ve projeler masaya yatırıldı. Katılımcılar, iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.”