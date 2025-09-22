Yozgat Ticaret Borsası personeli, TOBB Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “KYS Süreç İyileştirme ve Risk Yönetimi” eğitimine katıldı.

Programda, kalite yönetiminde verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin etkin şekilde iyileştirilmesi ve risklerin doğru biçimde yönetilmesi konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Yozgat Ticaret Borsası yetkilileri, eğitimlerin personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, kurum içi süreçlerin daha etkin ve güvenli yürütülmesi açısından faydalı olacağını ifade etti.

Eğitim kapsamında katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örnekler de sunuldu. Yetkililer, kalite ve risk yönetimi alanında sürekli eğitimlerin kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmada kritik rol oynadığını kaydetti.