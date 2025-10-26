Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği, kent genelinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nda kapsamlı risk değerlendirme ve öz değerlendirme çalışmaları başlattı. Uygulama, sağlık hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir bir yapıda sunulması amacıyla hayata geçirildi.

Başhekimlik ekipleri, Yozgat merkez ve ilçelerdeki tüm 112 istasyonlarını tek tek ziyaret ederek, personel yapısından teknik donanıma, fiziki koşullardan hizmet süreçlerine kadar pek çok başlıkta detaylı incelemelerde bulundu. Değerlendirmeler sırasında, çalışma ortamlarının güvenliği, tıbbi cihaz ve araç gereçlerin uygunluğu, acil durumlara hazırlık düzeyi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum özel olarak ele alındı.

Risk analizlerinin yanı sıra yapılan öz değerlendirme uygulamalarıyla, her istasyonun kendi iç denetim mekanizmasını güçlendirmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ekipler, hizmet sunumundaki güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları belirliyor; eksikliklerin giderilmesi için iyileştirme planları hazırlanıyor.

Ayrıca personelin aktif katılımıyla yürütülen süreçte, çalışanların sahadaki deneyim ve önerileri de dikkate alınıyor. Böylece hem hizmet kalitesinin artırılması hem de çalışan memnuniyetinin ve iş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmaların sadece mevcut durumu tespit etmeyi değil, aynı zamanda sürekli gelişimi destekleyen bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Yozgat genelindeki tüm 112 istasyonlarımızda hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışını güçlendiriyoruz. Amacımız, acil durumlarda vatandaşlarımıza en hızlı, en güvenli ve en etkin hizmeti sunmaktır.” ifadelerine yer verildi.