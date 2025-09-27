Çekerek’e bağlı Özükavak Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyebilmeleri için Şeyhyakup Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, yapılan çalışmaların ilçenin genel görünümünü iyileştirmeyi ve yaya güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Ekipler, mevcut kaldırım taşlarını sökerek yerine daha dayanıklı ve estetik malzemelerle yeni kaldırımlar inşa ediyor. Belediye yetkilileri, altyapıya zarar verilmeden sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Vatandaşlar ise yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, belediyeye teşekkür etti. Özükavak Belediyesi, ilçede benzer iyileştirme projelerinin diğer cadde ve sokaklarda da devam edeceğini açıkladı.