Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden olan çaya ve diğer sıcak içeceklere zam yapıldığı duyuruldu.

Birlik tarafından hazırlanan yeni fiyat listesi, kahvehane işletmelerine bildirilerek odadan temin edilebileceği söylendi.

Yeni tarifeye göre, kahvehanelerde çay 10 liradan satılacak. Ayrıca, kahvehanelerin popüler içeceklerinden oralet 10 lira, sıcak meyveli içecekler 20 lira ve geleneksel Türk kahvesi ise 35 lira olarak belirlendi.

Bu fiyat artışları, Yozgat’taki kahvehane işletmecileri tarafından hızla uygulamaya konuldu ve müşterilere duyuruldu.

ESNAF VE MÜŞTERİLERİN TEPKİLERİ

Yeni fiyat tarifesi, Yozgat’taki kahvehane işletmecileri ve müşteriler arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı esnaflar, artan maliyetler ve enflasyon sebebiyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bazı müşteriler ise zamların bütçelerini zorlayacağını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fiyat artışlarının esnafların sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu fiyat artışlarının uzun vadede esnaflar için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor.

Artan maliyetler karşısında fiyat güncellemelerinin kaçınılmaz olduğunu belirten yetkililer, kahvehanelerin sürdürülebilirliği için bu adımın atıldığını ifade etti.