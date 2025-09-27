Yozgat’ta kahvaltıların vazgeçilmezi omaç sofralarda yerini alıyor.

Anadolu’nun yokluk içerisinde geçen yıllarında ortaya çıkan lezzetlerden olan omaç, Yozgat’ta-yıllardır kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında.

OMAÇ NASIL YAPILIR?

Omaçın malzemelerinin yufka, tereyağı ve yumurtadan oluştuğunu belirten ev hanımları, omaçın yapılışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ev hanımları, "Önce bir tavada tereyağı eritiliyor sonra yumurta kırılıp ufak yufka parçacıkları ile karıştırılıyor. Yozgat ve yöresinde omaç diye bilinen bu yemek, kahvaltıların gözdesi. 5 dakikada hazırlanan yemeğimiz yufka ekmeğe sarılarak yeniyor. Omaçımız tereyağı ile yapılan Yozgat'ın meşhur kahvaltılık yiyeceklerinden birisidir. Omaç gerçekten Yozgat'ımıza özel ve has bir kahvaltı türü. Omaçı Yozgat'ta hem sabah hem de akşam hiç fark etmiyor, tüketebiliyoruz. Omaç, Yozgat için çok şey ifade ediyor. Yufka ekmek, tereyağı ve yumurtadan yapılan bir yiyecek. Senelerdir süregelen bir kültür. Tatmaya değer" ifadelerine yer verdi.