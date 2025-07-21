25 yıldır köy halkının katkısıyla Poyrazlı Köyü mesire alanında düzenlenen geleneksel Kafkas Şenliği'ne Boğazlıyan İlçe Kaymakamı Aydın Yanık, kurum müdürlüleri, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda Çerkes vatandaş katıldı. Genç, yaşlı birçok Çerkesin ve Çerkes gelenek, göreneklerini merak eden vatandaşın katıldığı şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından akordeon eşliğinde şenliğe katılan ziyaretçilere kavurma, köyde yapılan el yapımı velibah ve fitgun ikram edildi. Gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarılması, uzaklarda olan akrabaların tanışmaları ve hasret gidermeleri amacıyla düzenlenen şenlikte Kafkas oyunları gösterileri oynayan Çerkesler gönüllerince doyasıya eğlendiler.

Sabah saat 10.00'da kazanların kurulduğunu ve kavurmayı pişirmeye başladıklarını ve 3 buçuk 4 saatlik bir süreçte yemeğin hazır olduğunu söyleyen Ramazan Okta, "Kazanlar kaynıyor, şu anda kazanlarda 150 kilo et var, soğandan başka katkısı yok. Altı kazan aşağı yukarı 25'er kilo toplamda 150 kilo et pişiyor" dedi.

Poyrazlı'da doğup büyüdüğünü ve önceden de şenliğe katıldığını söyleyen Selda Çetinkaya, "15 yaşından sonra Kayseri'ye taşındım. Ankara derken köyümden uzak kaldım. Her sene bu şekilde kuruluyor, geliyoruz. Üçüncü gelişim bu. Aradan çok zaman geçince birbirimizi tanıyamıyoruz. ‘Sen kimsin sen? Kimlerdensin?' derken birbirimizle diyalog kuruyor ve tanışıyoruz. Geleneklerimizi göreneklerimizi tekrar canlandırmak adına tekrar iletişime geçiyoruz. Zaten dilimiz zamanla yavaş yavaş kayboluyor. İster istemez karma evlilikler oluyor, farklı yerlere gidiyoruz. Ama en azından böyle bir günde oyunlarımızı, gelenek göreneklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çerkez motiflerinin yansıtıldığı ürünlerin satışının yapıldığını söyleyen Şenay Pırıl ise, "Maddi olarak maliyet kısmını karşılamak adına ürünlerimizi satıyoruz. Kendi kültürümüzü yansıtan motiflerle alakalı ürünleri gelecek seneye yatırım amaçlı ürün satışını yapıyoruz" dedi.

Organizasyonun yoğun katılımla çok güzel geçtiğini söyleyen Poyrazlı Köyü Muhtarı Mustafa Kılıç, "Dışarıdakilerin ve buradakilerin yeni neslin birbirini tanıması amacıyla yapılan bir şenlik. Bu sene katılım çoğaldı, tanışmalar çoğaldı, istekler çoğaldı. Heyecan ilk günkü gibi devam ediyor. Geleneğimizi yaşatıyoruz. En azından yaşatmaya çalışıyoruz."

Poyrazlı köyünde düzenlenen Çerkes şenliği geç saatlere kadar renkli etkinliklerle devam etti.