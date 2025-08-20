Şiddetle Mücadele Eğitimi

Yozgat Jandarma komutanlığı tarafından kadınlara şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Erkekli köyünde kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verildi. Ayrıca kadınların acil durumlarda kullanabilecekleri KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtıldı ve uygulamanın kullanımı anlatıldı.

Jandarma yetkilileri, söz konusu faaliyetle kadınların şiddetle mücadele konusunda yasal haklarını öğrenmelerinin, farkındalık kazanmalarının ve KADES uygulamasını etkin şekilde kullanabilmelerinin amaçlandığını belirtti.