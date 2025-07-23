Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Paşaköy muhtarlık binasında düzenlenen etkinlikte 15 kadın vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

KADES hakkında bilgi verilen etkinlikte, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki hak ve yükümlülükler de anlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.