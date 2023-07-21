Vali Polat, Cuma namazı sonrası Şefaatli Sosyal Yardımlaşma Derneği Vakfı (SYDV) bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi’ni de ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile Yozgat Valiliği koordinesinde Şefaatli SYDV bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi’ni ziyaret eden Vali Ziya Polat yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Polat yaptığı açıklamada; “ADEM'de kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler veriliyor. Kurslar sayesinde kadınlar hem meslek ediniyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 31 ilde açtığı 201 Aile Destek Merkezleri (ADEM), kadınlarımızın psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek oluyor. ADEM'lerde kurslara katılan kadınlarımız, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini kurabiliyor. Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kadınlarımızı destekleyici yardım programları yürütülüyor. Kadınlarımızı, şartlı eğitim ve sağlık yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik yardım, öksüz ve yetim yardımı, doğum yardımı ve çoklu doğum yardımı gibi programlarla desteklemeye devam ediyoruz. Kadınlarımıza yönelik kota ve hibe uygulamalarıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) projeleri gibi kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'lerimiz sayesinde kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. ADEM'lerimizde kurslara katılan kadınlarımız, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini açabiliyor. Kurslarda eğitim gören kadınlarımıza İŞKUR tarafından günlük para veriyoruz. Bu sayede kursiyer kadınlarımız aylık gelir elde edebiliyor. ADEM'lerimizde sosyal, "kültürel", "mesleki" ve "sportif" olmak üzere 4 başlıkta kurslar düzenleniyoruz. Kurslarda kadınlar, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi alabiliyor, sportif faaliyetlere katılabiliyor. Bu merkezlerimizde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi, sağlık taraması da gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Vali Ziya Polat’ın Şefaatli ziyaretine, Kaymakam Yusuf Ilıca, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de katıldı. Alpaslan Demir