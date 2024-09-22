TÜİK tarafından açıklanan 2021-2023 yılı hayat tabloları verisine göre, Türkiye’ye özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretiliyor.

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi” Yozgat’ta 2018-2020 döneminde 77,7 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,6 yıl oldu.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süresi bilgisine göre 2018-2020 döneminde erkeklerin yaşam süresi 74,8 yıl iken 2021-2023 döneminde 74,8 yıl olarak aynı kaldı.

Kadınların yaşam süresi ise 2018-2020 döneminde 80,7 yıl iken 2021-2023 döneminde 80,5 yıl oldu.

Kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,7 yıldır.