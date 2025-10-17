Yozgat’ta kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları planlandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanmasına yönelik toplantı, İl Müdürü Arif Topal başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Kadın Konukevi ve Bozok Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 25 Kasım günü ve hafta boyunca farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak etkinliklerin içeriği, iş birliği yapılacak kurumlar ve program akışı detaylı şekilde ele alındı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen farkındalık faaliyetlerinin, yıl boyunca sürdürülecek bilinçlendirme çalışmalarına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

İl Müdürü Arif Topal, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, “Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece bir gün değil, her gün sürdürülmesi gereken toplumsal bir sorumluluktur. 25 Kasım etkinliklerimizle bu konuda farkındalığı artırmayı ve toplumun her kesiminde duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.