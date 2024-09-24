Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yarın Çarşamba Pazarında Kadına El Kalkamaz Mottosu ile eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak.

İl Müdürü Arif Topal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında farkındalık yaratmak adına etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Topal konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Yozgat Merkezindeki Çarşamba günü halk pazarında saat 10:00-16:00 arası il müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara KADES ve Kadına El Kalkamaz Mottosu ile eğitim farkındalık çalışması düzenlenecek. Esnafların işbirliği ve koordinasyonu ile ekiplerin kararlı ve istikrarlı mücadelesi ile şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda yapılacak olan etkinliğine Yozgat halkını davet ediyorum” ifadelerini kullandı.