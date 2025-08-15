İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Parada sahtecilik” suçundan 1 yıl 1 ay 19 gün ve “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 3 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B’yi yakaladı.

Sorgun Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise “Kadına karşı basit yaralama” suçundan arandığı tespit edilen A.T’yi gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.