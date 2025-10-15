Yozgat il genelinde yürütülen “Üniversite Polisi” uygulaması kapsamında, yurtlarda kalan kız öğrencilere kadın polisler tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Uygulama çerçevesinde, Yozgat merkez ve ilçelerinde yer alan Özel ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında kadın polisler, öğrencilerle buluşarak çeşitli konularda eğitim verdi.

Valilik Açıklamada Bulundu

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Üniversite polisi uygulaması kapsamında il merkezi ve ilçelerimizde Özel ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda dolandırıcılık, sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet, toplum destekli polislik faaliyetleri, teknoloji bağımlılığı, Kadın Destek Uygulamasını (KADES), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlendi” ifadelerine yer verildi.

Uygulamanın amacı, gençlerin karşılaşabileceği dijital tehditlere ve suç türlerine karşı farkındalık oluşturmak olarak belirtildi. Kadın polislerin yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerinin ilerleyen dönemde de devam edeceği bildirildi.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi´ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği Kadın Destek Uygulamasını (KADES), T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

Narvas Nedir

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.

NARVAS, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının kimlik, adres, telefon, araç, suç, ceza, bağlantı, hareket, alışkanlık gibi bilgilerini kaydeder. Bu bilgiler, yapay zeka ve veri analizi teknikleriyle işlenir. Böylece, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının profilleri, davranışları, eğilimleri, riskleri, ağları, rotaları, bölgeleri, zamanları gibi unsurlar belirlenir. NARVAS, bu unsurlara göre uyuşturucuyla ilgili vakaları sınıflandırır, önceliklendirir, tahmin eder ve önler. NARVAS, uyuşturucuyla mücadelede etkin, hızlı ve akıllı bir karar destek sistemi olarak işlev görür.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.