Valilik yetkilileri, kadına yönelik şiddetin sadece mağdurları değil, toplumu da derinden etkileyen bir insanlık suçu olduğunu vurguladılar.

Açıklamada, şiddetin etkisinin sadece şiddet gören kişiyle sınırlı kalmadığı, toplumda geniş bir yankı uyandırdığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Yozgat Valiliği, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek, vatandaşları bu önemli uygulamayı kullanmaya teşvik etti.

KADES, kadınların ve çocukların şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korunmalarını sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir acil müdahale uygulamasıdır.

KADES NEDİR?

KADES, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz olaylarına karşı anında yardım sağlayan bir uygulamadır. Uygulama, acil durumlarda kullanıcıların hızlı bir şekilde yardım talebinde bulunmalarına imkan tanır ve şiddet mağduru bireylerin güvenliğini sağlamayı hedefler. KADES, son yıllarda artış gösteren kadına şiddet vakalarını önlemek ve mağdurlara destek olmak amacıyla geliştirilmiştir.

KADES uygulamasını kullanmak isteyen vatandaşlar, akıllı telefonlarına Google Play Store veya Apple Store üzerinden indirip kurabilirler. Uygulamanın aktif hale gelmesi için T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapmaları ve EGM serverlarından alınan aktivasyon kodunu girmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar, acil durumlarda cihazlarının konum bilgisini açarak tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilirler. Bu sayede, en yakın ekip veya devriye olay yerine hızla sevk edilerek, acil müdahale sağlanır.

Yozgat Valiliği'nin yaptığı bu açıklama ve uygulama tanıtımı, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi ve mağdurlara hızlı destek sunulması amacıyla büyük önem taşıyor.