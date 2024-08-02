Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik operasyona düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimleri Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmaları değerlendirdi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “01 Ağustos 2024 günü Şefaatli’ye bağlı bir köyde Ö.K. isimli şahsın yüzeysel define araması yaparken yapılan operasyonda; 1 adet metal dedektör, 1 adet el dedektörü (GP Pointer), 1 adet çapa, 4 adet obje tarihi eser taşıdığı değerlendirilen, ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.