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Sorgun ilçesinde kaçak satış yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Sorgun ilçesinde ikamet eden (Ç.G.) isimli şahsın İlçe merkezinde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 8 Kasım 2023 günü şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada; 49 adet cep telefonu, 27 bin 520 adet tütün doldurulmuş makoron, 300, 800 adet boş makoron 18 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan (Ç.G.) isimli şahıs hakkında yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.