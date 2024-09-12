Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca kaçak kazı yapan şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Eylül 2024 tarihinde il merkezinde yapılan operasyonda, M.M. isimli şüpheli şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Operasyon sonunda, 1 adet dedektör ve 1 adet el çapası ele geçirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Birimlerimizce, 10 Eylül 2024 tarihinde Yozgat merkez ilçesinde yapılan operasyon neticesinde; M.M. isimli şüpheli bir şahıs kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın üzerinde ve bölgede yapılan arama neticesinde; 1 adet dedektör ve 1 adet el çapası ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan M.M. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.