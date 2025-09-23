Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Yozgat genelinde iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi sırasında, R.K. isimli şahsın ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Geri gönderme işlemlerinin bu ekiplerce yürütüleceği belirtildi.

Sorgun’da Jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyetinde E.A. isimli şahıs, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı bilgisi üzerine tespit edilerek yakalandı.

Jandarma yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.