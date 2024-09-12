Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Eylül 2024 günü yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden A.A. ve O.A.Ç. isimli şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların adreslerine yapılan operasyonda; 39 adet kaçak cep telefonu (Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira), 20 adet elektronik sigara ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A. ve O.A.Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 Eylül 2024 günü Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında; Boğazlıyan ilçesinde ikamet eden A.A. ve O.A.Ç. isimli şüpheli şahısların adreslerine düzenlenen operasyonda; 39 adet kaçak cep telefonu (Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira), 20 adet elektronik sigara ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan A.A. ve O.A.Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca Kaçakçılıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.