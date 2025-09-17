Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirdi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde ikamet eden G.Y.’nin evinde kaçak şarap bulundurduğu tespit edildi. Mahkeme kararıyla yapılan aramada, şahsın ikametinde ve eklentilerinde 471 litre fermente içki (şarap) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.