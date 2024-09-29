Yozgat’ta Kaç Okul Var

Yozgat’ta kaç tane okul olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Yozgat merkezde kaç okul olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Yozgat merkezde 95 tane okul var. 85 tane resmi okul bulunan il merkezinde, 10 tane özel okul bulunuyor.

Merkezde okul öncesi resmi okul sayısı 10, özel okul sayısı ise 1’dir.

Resmi ilkokul sayısı 30, özel okul sayısı 2 olan merkezde, resmi ortaokul sayısı 25, özel okul sayısı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

Resmi lise sayısı 20 olan il merkezinde özel okul sayısı ise 5 olarak bildirildi.